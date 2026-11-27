Специалисты Университета Куинс в Канаде провели исследование и пришли к выводу, что более половины взрослых людей хотя бы раз беспокоились из-за своего сексуального влечения. При этом многих тревожит не только снижение либидо, но и страх разочаровать партнера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Sex & Marital Therapy со ссылкой на Psypost, в онлайн-опросе 57,1% участников признались, что испытывали беспокойство по поводу своего сексуального желания. Большинство считали его недостаточным. Среди тех, кого волновала эта проблема, 42,4% указали на несовпадение сексуальных потребностей с желаниями партнера.

Участники исследования рассказывали, что снижение либидо может негативно отражаться на самооценке и уверенности в отношениях. Некоторые опасались, что ради сохранения отношений им придется соглашаться на нежелательную близость.

Среди причин снижения сексуального влечения 44,3% опрошенных назвали проблемы с психическим здоровьем. Также люди упоминали стресс, хроническую усталость, недовольство своей внешностью, побочные эффекты лекарств и заботу о детях.

По словам руководителя исследования, психолога Кэролайн Пукалл, сексуальное благополучие тесно связано с общим состоянием человека, его эмоциональным здоровьем и повседневной нагрузкой.

Авторы отмечают, что сексуальное желание может меняться в зависимости от обстоятельств жизни. При этом результаты опроса не обязательно отражают ситуацию среди всего взрослого населения: участники преимущественно были молодыми людьми и состояли в постоянных отношениях.

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