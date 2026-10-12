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Наука и технологии

Почему работа не отпускает даже ночью: неожиданные выводы исследования

Почему работа не отпускает даже ночью: неожиданные выводы исследования, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:47 Фото: magnific.com
Специалисты из Южной Кореи проанализировали данные 1492 работающих человек и пришли к выводу, как именно рабочие стрессы – в частности, насилие на рабочем месте и эмоциональное истощение – разрушают ночной сон сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Sleep Health, авторы проанализировали трехлетние данные масштабного Корейского исследования труда, сна и здоровья (KWSHS) и пришли к выводу, что оба фактора напрямую связаны с развитием симптомов бессонницы. Главным связующим звеном между рабочими неурядицами и бессонными ночами оказалось предсонное возбуждение – навязчивые мысли и физическое напряжение, которые не дают организму расслабиться в постели.

При этом исследователи выявили важную разницу в механизмах воздействия:

  • Насилие на рабочем месте запускает двусторонний процесс: агрессия провоцирует тревожность и проблемы со сном, а они, в свою очередь, усугубляют общее состояние. Более того, негативные последствия такого стресса со временем имеют тенденцию накапливаться и усиливаться.
  • Эмоциональный труд (например, у сотрудников сферы услуг, вынужденных постоянно подавлять эмоции при общении с клиентами) действует однонаправленно: он стабильно приводит к бессоннице и тревожным мыслям перед сном, хотя со временем этот эффект держится примерно на одном уровне.

По мнению авторов работы, профилактика стресса на рабочем месте и обучение методам психологической разгрузки критически важны не только для продуктивности, но и для сохранения здоровья сотрудников.

Ранее сообщалось, почему на работе хочется спать и как быстро взбодриться.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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