Почему работа не отпускает даже ночью: неожиданные выводы исследования
Как пишет журнал Sleep Health, авторы проанализировали трехлетние данные масштабного Корейского исследования труда, сна и здоровья (KWSHS) и пришли к выводу, что оба фактора напрямую связаны с развитием симптомов бессонницы. Главным связующим звеном между рабочими неурядицами и бессонными ночами оказалось предсонное возбуждение – навязчивые мысли и физическое напряжение, которые не дают организму расслабиться в постели.
При этом исследователи выявили важную разницу в механизмах воздействия:
- Насилие на рабочем месте запускает двусторонний процесс: агрессия провоцирует тревожность и проблемы со сном, а они, в свою очередь, усугубляют общее состояние. Более того, негативные последствия такого стресса со временем имеют тенденцию накапливаться и усиливаться.
- Эмоциональный труд (например, у сотрудников сферы услуг, вынужденных постоянно подавлять эмоции при общении с клиентами) действует однонаправленно: он стабильно приводит к бессоннице и тревожным мыслям перед сном, хотя со временем этот эффект держится примерно на одном уровне.
По мнению авторов работы, профилактика стресса на рабочем месте и обучение методам психологической разгрузки критически важны не только для продуктивности, но и для сохранения здоровья сотрудников.
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