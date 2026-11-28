Сердце человека почти теряет способность восстанавливать поврежденные ткани вскоре после рождения. Причина может крыться в постоянной работе сердечной мышцы. Дело в том, что клетки, обеспечивающие ее сокращение, практически перестают делиться, сообщает Zakon.kz.

Исследователи Национального центра сердечно-сосудистых исследований имени Карлоса III в Мадриде установили, что непрерывные сокращения сердца препятствуют обновлению его клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

В ходе экспериментов ученые временно останавливали сокращения сердечных клеток. В ответ те меняли свою структуру, перестраивали обмен веществ и вновь приобретали способность размножаться. Но после возвращения к обычной работе сердца этот процесс прекращался.

"Kлетки сердечной мышцы оказываются перед своеобразным выбором – поддерживать непрерывную работу органа или сохранять способность к восстановлению", – говорит Флориан Вайнбергер, старший автор исследования.

Открытие может помочь в разработке методов лечения инфаркта и сердечной недостаточности. Ученые рассчитывают научиться временно активировать способность клеток к делению, не нарушая работу сердца.

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