Кардиолог из США назвал четыре неочевидных признака, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Некоторые из них проявляются задолго до серьезных осложнений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mirror со ссылкой на врача общей, сосудистой и торакальной хирургии Джереми Лондона, сердечно-сосудистые заболевания нередко развиваются скрытно и иногда впервые проявляются инфарктом или инсультом.

Они связаны с нарушением кровотока из-за жировых отложений в артериях, включая ишемическую болезнь сердца, заболевание периферических артерий и болезни аорты.

По словам специалиста, один из ранних сигналов – выпадение волос на передней поверхности голеней, а также на стопах или пальцах ног. Это связано с тем, что сосуды ног тоже могут закупориваться при нехватке кислорода и питательных веществ, а волосяные фолликулы на это остро реагируют.

"Сосуды в ногах, как и в сердце, могут закупориваться при снижении поступления кислорода и питательных веществ", – пояснил Джереми Лондон.

Врач также выделил стойкую эректильную дисфункцию, которая часто указывает на сосудистые нарушения, поскольку диаметр соответствующих сосудов примерно вдвое меньше коронарных.

К тревожным признакам он отнес отеки лодыжек и стоп из-за застоя жидкости при слабой работе сердца, а также непривычную быструю утомляемость без смены образа жизни.

Дополнительно эксперты напоминают, что о проблемах с сердцем и сосудами могут говорить боль или тяжесть в груди и животе, одышка, ощущение удушья, головокружение, отеки ног или живота, сбои ритма и судороги в икрах при ходьбе, которые проходят в течение 10 минут отдыха. При таких симптомах важно вовремя обратиться к врачу.

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