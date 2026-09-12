Ночной свет может менять структуру сердца – ученые

Международные ученые выяснили, что даже небольшое количество света в ночное время может быть связано с изменениями в структуре и работе сердца, а также с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Университета Тулейна в США, исследование которых опубликовано в European Heart Journal.

Исследователи изучили данные более 11 тысяч участников британского биобанка. Они носили на запястье специальное устройство со встроенным датчиком света в течение семи дней. Примерно через три года участникам провели магнитно-резонансную томографию сердца, чтобы оценить его структуру и работу.

Ученые сравнили людей, которые ночью практически не подвергались воздействию света, с теми, кто находился при освещении более трех люкс. Люкс – единица измерения освещенности. Три люкса – это сравнительно слабый свет, например от коридора, проникающий в спальню, или другой источник приглушенного освещения.

Что происходит с сердцем

У людей, подвергавшихся большему воздействию света ночью, исследователи обнаружили признаки изменений сердечной мышцы.

В частности, масса левого желудочка у них была в среднем на 2,4% выше, а средняя толщина его стенки – на 1,5% больше, чем у людей, которые практически не подвергались воздействию ночного света. При этом показатель сокращения сердечной мышцы оказался на 1,9% ниже.

Изменения затрагивали не только левый желудочек. Ученые обнаружили связанные с ночным освещением особенности и в правом желудочке, а также в левом предсердии.

По словам исследователей, подобная перестройка сердца может быть реакцией организма на хронический стресс. Если такие изменения сохраняются длительное время, они могут способствовать ослаблению сердечной функции.

Свет ночью связали с риском инсульта и инфаркта

Ученые также проанализировали данные более крупной группы – 73 286 человек, за которыми наблюдали в течение 8-10 лет.

У участников, подвергавшихся наиболее интенсивному воздействию света ночью, по сравнению с людьми практически без такого воздействия риск сердечной недостаточности оказался выше на 29%. Вероятность фибрилляции предсердий была выше на 15%, инфаркта миокарда – на 24%, инсульта – на 33%, а смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 26%.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет именно о статистической связи. Исследование не доказывает, что ночной свет непосредственно вызывает инфаркт, инсульт или другие заболевания сердца.

При чем здесь сон

Исследователи обнаружили еще одну важную деталь: часть связи между ночным освещением и изменениями сердца могла объясняться недостаточной продолжительностью сна.

По расчетам ученых, сокращение времени сна объясняло примерно 24-49% выявленных связей между воздействием света ночью и изменениями сердечной структуры. Это означает, что нарушение сна может быть одним из механизмов, однако оно, вероятно, объясняет далеко не все наблюдаемые эффекты.

Авторы исследования предполагают, что дополнительную роль могут играть нарушения циркадных ритмов – внутренних биологических часов организма.

"Более сильное воздействие света в ночное время было связано с неблагоприятной перестройкой сердца и скрытым снижением его функции в нескольких отделах", – говорится в выводах исследования.

Ученые отмечают, что результаты подчеркивают важность темноты ночью и достаточного количества сна для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Исследователи считают, что уменьшение ненужного освещения ночью может стать одним из потенциальных способов снизить сердечно-сосудистые риски. Однако для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дальнейшие исследования.

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