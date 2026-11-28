Мужчина в Швеции лишился полового органа после врачебной ошибки
Фото: akorda.kz
Пациент одной из шведских больниц перенес несколько тяжелых операций после того, как врачи неверно интерпретировали результаты анализов. В итоге мужчине удалили половой член, предстательную железу и мочевой пузырь, сообщает Zakon.kz.
Случай произошел в больнице города Шевде. Во время первичного обследования медики изучили образцы тканей предстательной железы и мочеиспускательного канала и диагностировали у пациента рак простаты. Позже врачи заподозрили еще и плоскоклеточную карциному, предает радиостанция Sveriges Radio.
"Повторная проверка результатов состоялась лишь спустя семь месяцев. К этому времени мужчина уже перенес несколько операций, в ходе которых ему удалили половой член, предстательную железу и мочевой пузырь", – сообщает радиостанция.
Сейчас проводится расследование обстоятельств произошедшего. В частности, предстоит выяснить, можно ли было избежать столь масштабного хирургического вмешательства при своевременной постановке правильного диагноза.
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