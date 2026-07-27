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Мир

Хирург по ошибке удалил пациентке не тот орган и заплатит миллиарды тенге

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 01:14 Фото: pexels
Американка получила 15 млн долларов (около 7,13 млрд тенге) компенсации за случайно удаленный во время операции орган. Хирург перепутал кисту яичника с мочевым пузырем и полностью иссек его, обрекая пациентку на тяжелые последствия, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Complex, женщина перенесла лапароскопическую операцию 1 марта 2023 года. Врачи должны были удалить доброкачественную кисту левого яичника, однако хирург по ошибке иссек практически весь мочевой пузырь.

Позднее лабораторное исследование подтвердило, что удаленная ткань представляла собой полноценную стенку органа.

"Ошибку обнаружили не сразу. После операции женщина вернулась в больницу с сильной болью, вздутием живота и неспособностью самостоятельно мочиться. Обследование показало, что от мочевого пузыря осталось слишком мало здоровой ткани, чтобы его можно было восстановить", – говорится в сообщении.

Более восьми месяцев пациентка жила с нефростомическими трубками, через которые моча отводилась непосредственно из почек. За это время она неоднократно сталкивалась с инфекциями мочевыводящих путей и почек.

В октябре 2023 года женщине провели сложную реконструктивную операцию в Бостоне. Хирурги сформировали новый мочевой пузырь из участка кишечника.

Однако последствия ошибки остались: пациентке по-прежнему необходимо несколько раз в день самостоятельно использовать катетер и регулярно наблюдаться у специалистов.

В июле 2026 года суд округа Кеннебек присудил женщине 15 млн долларов (около 7,13 млрд тенге). Супруг американки получил еще 1,25 млн долларов (около 594,1 млн тенге) за последствия, которые произошедшее оказало на их семейную жизнь.

Ранее сообщалось, что у годовалого малыша нашли опасный диагноз после визита в больницу Астаны.

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Канат Болысбек
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