Врач назвал способы восстановить организм после антибиотиков
Об этом рассказал врач общей практики Амир Хан, чьи рекомендации опубликовало издание Daily Mirror.
По словам специалиста, антибиотики воздействуют не только на вредные бактерии, но и на полезные микроорганизмы, которые участвуют в работе пищеварительной системы. Поэтому после курса лечения важно уделить внимание рациону и поддержать восстановление кишечной микрофлоры.
В первую очередь врач рекомендует добавить в меню продукты, богатые пребиотиками. Они служат питательной средой для полезных бактерий. Найти их можно в чесноке, луке, луке-порее, спарже и бананах.
Не менее важны пробиотики – живые микроорганизмы, которые помогают поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры. Их источниками являются
- кефир,
- натуральный греческий йогурт,
- кимчи,
- квашеная капуста,
- также некоторые виды сыра, в том числе чеддер и моцарелла.
Еще один совет специалиста – разнообразить рацион растительной пищей. Чем больше в меню овощей и фруктов разных цветов, тем шире набор полезных веществ и пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника.
Однако восстановление организма, по мнению Хана, не ограничивается питанием. Врач также советует чаще бывать на природе, заниматься садоводством и проводить время с домашними животными. Такие занятия расширяют контакт человека с окружающей микробной средой и могут способствовать разнообразию микроорганизмов, с которыми взаимодействует организм.
Таким образом, после приема антибиотиков специалист рекомендует не прибегать к сложным схемам восстановления, а начать с разнообразного питания и здоровых повседневных привычек.
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