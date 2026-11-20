Прием антибиотиков может нарушить естественный баланс микрофлоры кишечника. Восстановить его помогут привычные продукты питания, прогулки на свежем воздухе и даже общение с животными, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал врач общей практики Амир Хан, чьи рекомендации опубликовало издание Daily Mirror.

По словам специалиста, антибиотики воздействуют не только на вредные бактерии, но и на полезные микроорганизмы, которые участвуют в работе пищеварительной системы. Поэтому после курса лечения важно уделить внимание рациону и поддержать восстановление кишечной микрофлоры.

В первую очередь врач рекомендует добавить в меню продукты, богатые пребиотиками. Они служат питательной средой для полезных бактерий. Найти их можно в чесноке, луке, луке-порее, спарже и бананах.

Не менее важны пробиотики – живые микроорганизмы, которые помогают поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры. Их источниками являются

кефир,

натуральный греческий йогурт,

кимчи,

квашеная капуста,

также некоторые виды сыра, в том числе чеддер и моцарелла.

Еще один совет специалиста – разнообразить рацион растительной пищей. Чем больше в меню овощей и фруктов разных цветов, тем шире набор полезных веществ и пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника.

Однако восстановление организма, по мнению Хана, не ограничивается питанием. Врач также советует чаще бывать на природе, заниматься садоводством и проводить время с домашними животными. Такие занятия расширяют контакт человека с окружающей микробной средой и могут способствовать разнообразию микроорганизмов, с которыми взаимодействует организм.

Таким образом, после приема антибиотиков специалист рекомендует не прибегать к сложным схемам восстановления, а начать с разнообразного питания и здоровых повседневных привычек.

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