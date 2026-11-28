Систематические физические нагрузки способны положительно влиять на состояние мелких бронхов у людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом заявили специалисты из шведского Лундского университета, представившие итоги своей научной работы, сообщает Zakon.kz.

Выводы ученых опубликованы на страницах научного журнала Respiratory Research (RR). Для проверки этой гипотезы исследователи привлекли 62 добровольца с разной стадией развития ХОБЛ.

На протяжении трех месяцев испытуемые три раза в неделю занимались по персонально составленному графику, сочетая кардионагрузки с силовыми упражнениями.

"Состояние органов дыхания врачи фиксировали дважды – до старта программы и по ее завершении. Помимо привычной спирометрии, медики применили метод импульсной осциллометрии, который дает возможность оценить проходимость и механику легких без форсированного выдоха, в режиме обычного спокойного дыхания", – говорится в исследовании.

Анализ полученных данных показал, что трехмесячный курс занятий уменьшил сопротивление в дыхательных путях и заметно улучшил функционирование периферических зон легких.

Примечательно, что классическая спирометрия эти позитивные сдвиги практически не зафиксировала.

"Вместе с тем выросла и физическая выносливость испытуемых: за шесть минут ходьбы они начали преодолевать дистанцию в среднем на 28 метров длиннее, чем раньше. Ярче всего положительный эффект проявился у тех участников, чье состояние до начала эксперимента оценивалось как наиболее тяжелое", – отмечается в работе ученых.

Авторы работы полагают, что при активном движении дыхание становится глубже и интенсивнее, благодаря чему лучше вентилируются те области легких, которые в состоянии покоя задействованы слабо.

Дополнительную пользу приносит естественное механическое растяжение легочной ткани, которое помогает поддерживать ее упругость.

На следующем этапе научной работы специалисты планируют детально изучить, какие именно клеточные и биологические механизмы активируются в органах дыхания под воздействием спорта.

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