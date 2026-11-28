Три тренировки в неделю меняют работу легких – ученые раскрыли скрытый механизм
Выводы ученых опубликованы на страницах научного журнала Respiratory Research (RR). Для проверки этой гипотезы исследователи привлекли 62 добровольца с разной стадией развития ХОБЛ.
На протяжении трех месяцев испытуемые три раза в неделю занимались по персонально составленному графику, сочетая кардионагрузки с силовыми упражнениями.
"Состояние органов дыхания врачи фиксировали дважды – до старта программы и по ее завершении. Помимо привычной спирометрии, медики применили метод импульсной осциллометрии, который дает возможность оценить проходимость и механику легких без форсированного выдоха, в режиме обычного спокойного дыхания", – говорится в исследовании.
Анализ полученных данных показал, что трехмесячный курс занятий уменьшил сопротивление в дыхательных путях и заметно улучшил функционирование периферических зон легких.
Примечательно, что классическая спирометрия эти позитивные сдвиги практически не зафиксировала.
"Вместе с тем выросла и физическая выносливость испытуемых: за шесть минут ходьбы они начали преодолевать дистанцию в среднем на 28 метров длиннее, чем раньше. Ярче всего положительный эффект проявился у тех участников, чье состояние до начала эксперимента оценивалось как наиболее тяжелое", – отмечается в работе ученых.
Авторы работы полагают, что при активном движении дыхание становится глубже и интенсивнее, благодаря чему лучше вентилируются те области легких, которые в состоянии покоя задействованы слабо.
Дополнительную пользу приносит естественное механическое растяжение легочной ткани, которое помогает поддерживать ее упругость.
На следующем этапе научной работы специалисты планируют детально изучить, какие именно клеточные и биологические механизмы активируются в органах дыхания под воздействием спорта.
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