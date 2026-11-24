Японский способ ходьбы поможет укрепить здоровье всего за полчаса в день
Как пишет HuffPost UK, при удаленной работе автору долго не удавалось стабильно проходить 10 000 шагов в день – обычно выходило около 6 500, несмотря на зал, бег и интервальные тренировки. После перехода на новый формат прогулок его средний показатель вырос до 8 100 шагов.
Суть "японской ходьбы" (или тренировки "3-3") – интервальная ходьба: три минуты быстрым темпом и три минуты медленным, пять циклов подряд ровно полчаса. Методику в 2007 году описали профессор Хироси Носе и доцент Сидзуэ Масуки из Университета Синсю в Мацумото.
В их исследовании у людей среднего возраста такой подход показал лучшие результаты по снижению артериального давления, укреплению мышц бедра и аэробной выносливости, чем отсутствие ходьбы или 8 000 шагов в умеренном темпе.
"Даже скромная 30-минутная прогулка приносит заметную пользу сердечно-сосудистой системе, снижая риск болезней сердца и инсульта и помогая контролировать артериальное давление", – отметила врач общей практики Сюзанна Уайли.
По словам доктора Сюзанны Уайли, регулярная активность помогает удерживать здоровый вес, укрепляет мышцы и кости, снижает риск остеопороза и поддерживает ментальное здоровье, особенно при внимании к осанке и дыханию.
Для автора статьи 30-минутный формат оказался проще и интереснее долгих вечерних прогулок.
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