В Мексике, недалеко от Мехико, обнаружили человеческий скелет возрастом до 13 000 лет. Эти останки человека относят его к числу самых ранних известных обитателей бассейна реки Мехико, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Heritage Daily, скелет, получивший имя "Йоцин", был обнаружен в 2021 году во время археологических раскопок, связанных с международным аэропортом имени Фелипе Анхелеса (AIFA) в штате Мехико.

Согласно данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), два независимых метода датирования дали общий диапазон от 13 087 до 11 700 лет до настоящего времени, что относит Йоцина к концу плейстоцена и началу голоцена.

Полученные результаты позволяют отнести этот скелет к числу 23 древнейших человеческих останков, известных из бассейна реки Мехико.

Физический антрополог Артуро Талавера Гонсалес впервые заподозрил, что скелет чрезвычайно древний, после изучения его необычайно крепких костей и сильно стертых зубов.

Первый анализ датировки, проведенный с использованием эндогенного коллагена, дал калиброванный возраст от 13 087 до 12 987 лет до настоящего времени .

датировки, проведенный с использованием эндогенного коллагена, дал калиброванный возраст . Второй анализ биоапатита, проведенный в Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии, показал диапазон от 12 050 до 11 700 лет до настоящего времени.

В совокупности эти результаты подтверждают, что Йоцин принадлежал к периоду, для которого человеческие останки в центральной Мексике встречаются крайне редко. По словам ученых, это открытие дает редкую возможность исследовать, как жили ранние популяции людей и откуда они произошли.

Название "Йоцин" происходит от слова на языке "науатль", означающего "уникальный", и было выбрано из-за необычных физических характеристик скелета.

Рост этого человека составлял приблизительно 1,75 метра. Он обладал особенно крепким скелетом со значительной костной массой. Эти характеристики предполагают, что покойный вел физически сложный образ жизни охотника-собирателя, предполагающий перемещения на большие расстояния.

Исследователи считают, что износ зубов может быть следствием как диеты, так и использования зубов в качестве орудий труда. Докерамические охотники-собиратели могли использовать свои зубы для таких задач, как обработка шкур и растительных волокон, а употребление в пищу жесткой растительной пищи также способствовало истиранию.

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