Ученые нашли крупнейшего в мире скорпиона размером с собаку
Как пишет ScienceAlert, окаменелости этого существа, датируемые примерно 415 миллионами лет назад и найденные в Великобритании, были впервые описаны еще в 1870-х годах.
Длина его клешней составляла 16 сантиметров – это больше, чем длина всего тела многих современных скорпионов.
"Возможно, этот вид достиг таких размеров потому, что в его среде обитания не было других крупных хищников, что позволило ему доминировать", – считает палеонтолог Ричи Ховард.
Предполагается, что длина всего животного превышала метр, что соответствует размеру средней собаки. Вероятно, что этот гигант проводил время в воде.
Ископаемые останки из Уэльса демонстрируют наличие на теле животного складчатых структур, называемых эпимерами, аналогичных тем, что встречаются у современных омаров и крабов. Ученые считают, что P. gigas охотился как на суше, так и в воде, в зависимости от того, где находилась добыча.
Ранее ученые назвали хищника, который пугает даже львов и медведей.