Задолго до того, как млекопитающие, рептилии или птицы появились на поверхности Земли, в пойменных равнинах обитал другой хищник. Это существо – Praearcturus gigas, самый крупный скорпион на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceAlert, окаменелости этого существа, датируемые примерно 415 миллионами лет назад и найденные в Великобритании, были впервые описаны еще в 1870-х годах.

Длина его клешней составляла 16 сантиметров – это больше, чем длина всего тела многих современных скорпионов.

"Возможно, этот вид достиг таких размеров потому, что в его среде обитания не было других крупных хищников, что позволило ему доминировать", – считает палеонтолог Ричи Ховард.

Предполагается, что длина всего животного превышала метр, что соответствует размеру средней собаки. Вероятно, что этот гигант проводил время в воде.

Ископаемые останки из Уэльса демонстрируют наличие на теле животного складчатых структур, называемых эпимерами, аналогичных тем, что встречаются у современных омаров и крабов. Ученые считают, что P. gigas охотился как на суше, так и в воде, в зависимости от того, где находилась добыча.

Ранее ученые назвали хищника, который пугает даже львов и медведей.