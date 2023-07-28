Появился график подачи воды жителям Медеуского района Алматы

Временный график подачи и отключения воды в Медеуском районе будет действовать в период с 07:00 29 июля по 00:00 30 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

График опубликован ГКП "Алматы Су".

В южной части Медеуского района сохраняется ситуация, связанная с ограниченным водоснабжением.

Как сообщалось ранее, в связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары, селевыми потоками и размытием речных берегов наблюдалась очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках.

"В связи с ливневыми дождями в горах ситуация с уровнем мутности не изменилась, что не позволяет запустить технологические процессы водоподготовки на фильтровальной станции. Подача воды по графику продолжается в результате перенастройки системы водоснабжения в южную часть Медеуского района, куда перенаправлены дополнительные объемы воды из подземных источников", – говорится в сообщении ГКП "Алматы Су".

Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно. Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм3. В настоящее время он колеблется в районе 148–300 мг/дм3.



С подключением насосной станции "Трамплины", расположенной по ул. Каппарова западнее комплекса лыжных трамплинов "Сункар", удалось восстановить водоснабжение в ЖК "Есентай", ЖК "Таушатыр". Также с понижением давления восстановлена подача воды в ЖК "Акбота".

"Разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах", – утверждают в ГКП "Алматы Су".

График подачи воды на 29.07.2023 года:



с 7:00 до 13:00 многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;

с 19.00 до 00:00 потребителям, расположенным южнее (выше) ул. Курмет, в том числе мкр. "Юбилейный", Каменское плато, ЖК Европолис, городок Алем, ЖК Алмалы, многоквартирные жилые дома по обе стороны от ул. Керей – Жанибек хандары, жилые застройки по ул. Тайманова, Иванилова, Игишева.

График подачи воды на 30.07.2023 года:

7:00 до 13:00 – многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;

в период с 13:00 до 19:00 29 июля и с 00:00 до 07:00 30 июля будет осуществляться накопление воды в резервуары.

Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

В целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме.



В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.

В зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположено 50 многоквартирных домов, 4047 частных домостроений.

21 июля мощный сель сошел в Алматинской области. Из-за сильного помутнения рек в Медеуском районе ограничили подачу воды.

