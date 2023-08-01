Отравление детей в Карагандинской области: МТСЗН начало проверку социального центра

Комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК начал проверку в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, где произошло массовое отравление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК, председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов выехал в Карагандинскую область для внеплановой проверки в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Вместе с ним в составе комиссии будет работать главный государственный инспектор социальной защиты Карагандинской области.

Комиссия проверит соблюдение законодательства в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и качество предоставления специальных социальных услуг. Государственные инспекторы соцзащиты могут временно отстранить от работы сотрудников соцучреждения, если выяснят, что они создали угрозы жизни и здоровью получателей соцуслуг.

Ранее стало известно, что 30-31 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 12 детей с инвалидностью попали в больницу в очень тяжелом состоянии. Один ребенок скончался. 1 августа в медучреждение поступили еще два воспитанника центра.