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Досаев выразил соболезнования семье погибших при сходе оползня

Досаев выразил соболезнование семье погибших при сходе оползня Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Ерболат Досаев выразил соболезнования и поручил оказать помощь в организации похорон погибших в результате оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Из-за схода оползня сегодня, 8 февраля 2024 года, был разрушен жилой дом. Под его завалами обнаружены тела мужчины, женщины и юношей-близнецов.

"Спасательные службы завершили поиски членов семьи, проживавших в разрушенном доме в Медеуском районе. Трагедия унесла жизни 4 человек. Разделяю боль и утрату родных и близких. Выражаю глубокие и искренние соболезнования".Ерболат Досаев

В городском акимате уточнили, по поручению Досаева будет оказана помощь по организации похорон всех членов семьи.

Кроме того старшему сыну, который является студентом и в данный момент находится на обучении за пределами страны, окажут материальную поддержку на обучение и проживание в стране пребывания.

Оползень сошел на дом в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы в ночь на 8 февраля. В "Казселезащите" уже озвучили основную причину ЧП.

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На месте происшествия спасатели нашли тела всех погибших – двоих взрослых и двоих детей.

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