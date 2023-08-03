Когда жильцам сгоревшего ЖК "Аккент" в Алматы разрешат вернуться в квартиры

Городские власти совместно с застройщиком помогут владельцам сгоревших квартир в ЖК "Аккент" восстановить жилье, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 3 августа, власти города вместе с застройщиком примут меры для восстановления пострадавших квартир в жилом комплексе "Аккент", где 1 августа произошел пожар.

По информации городского акимата, чиновники в соответствии с поручением Ерболата Досаева провели переговоры с застройщиком ЖК "Аккент". По их итогам акимат и частная компания договорились:

восстановить электроснабжение в жилом комплексе до 2 сентября;



отремонтировать подъездные площадки за счет застройщика;

компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов за счет застройщика;

провести чистовые работы в квартирах;

завершить все работы и разрешить жильцам вернуться в квартиры не позднее 20 сентября;

возместить жильцам квартир расходы на временное проживание или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС.

Кроме этого, Управление общественного здравоохранения Алматы окажет пострадавшим медицинскую помощь, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования (включая специализированное лечение и госпитализацию).

Ранее стало известно, что застройщик ЖК "Аккент" бесплатно предоставит двухкомнатную квартиру семье Асель Бекмухамбетовой, погибшей при пожаре.

Подробнее узнать о пожаре в алматинском ЖК "Аккент" и о том, что мешало спасать людей из горящего здания, можно прочесть здесь.