Когда жильцам сгоревшего ЖК "Аккент" в Алматы разрешат вернуться в квартиры
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 3 августа, власти города вместе с застройщиком примут меры для восстановления пострадавших квартир в жилом комплексе "Аккент", где 1 августа произошел пожар.
По информации городского акимата, чиновники в соответствии с поручением Ерболата Досаева провели переговоры с застройщиком ЖК "Аккент". По их итогам акимат и частная компания договорились:
- восстановить электроснабжение в жилом комплексе до 2 сентября;
- отремонтировать подъездные площадки за счет застройщика;
- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов за счет застройщика;
- провести чистовые работы в квартирах;
- завершить все работы и разрешить жильцам вернуться в квартиры не позднее 20 сентября;
- возместить жильцам квартир расходы на временное проживание или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС.
Кроме этого, Управление общественного здравоохранения Алматы окажет пострадавшим медицинскую помощь, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования (включая специализированное лечение и госпитализацию).
Ранее стало известно, что застройщик ЖК "Аккент" бесплатно предоставит двухкомнатную квартиру семье Асель Бекмухамбетовой, погибшей при пожаре.
Подробнее узнать о пожаре в алматинском ЖК "Аккент" и о том, что мешало спасать людей из горящего здания, можно прочесть здесь.
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