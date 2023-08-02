Нарушения и паника: что препятствовало спасению людей из горящего дома в Аккенте

Вечером 1 августа в Алатауском районе Алматы загорелось 16-этажное жилое здание. Опасность жильцы почуяли вместе с дымом – сигнализация не сработала. Zakon.kz разбирался, почему не самое крупное возгорание привело к страшной смерти человека.

Сотрудникам ДЧС города удалось ликвидировать пожар уже в 18:46. Их стараниями и силами неравнодушных граждан жильцов успешно вытаскивали из облаков едкого, черного дыма. Однако некоторых страх толкнул на прыжок в окно, прямо на ковры, растянутые соседями. Увы, не всех столь отчаянный поступок привел к спасению – одна женщина скончалась от множественных травм.

На следующий день у ставшего временно нежилым дома было людно. Хозяева забирали из квартир свои вещи, беседовали с застройщиком, комментировали произошедшее журналистам.

Фото: Zakon.kz

По мнению одной из жительниц дома, представившейся нам как Арай, люди сами развели панику. Это только усложняло борьбу за жизни. Она же, несмотря на испуг, старалась сохранять холодную голову:

"У нас через входную дверь черный дым повалил. Испугались, конечно, но все двери закрыли, не стали выходить из квартиры. Я пыталась в глазок посмотреть – было очень темно. Сидели, ждали пожарных. Нам тоже предлагали прыгать – отказались. Пожарные приехали, вывели нас. Помощь врачей мне лично не потребовалась".

Арай рассказала, что после инцидента они с семьей остановились у родителей. Некоторых соседей заселили в гостиницу. Когда родные стены вновь станут пригодными для проживания, пока непонятно.

"Утром в квартиру заходили – запах, пыль. У нас еще более-менее. На четвертом этаже вода стоит".

Погибшую Асель Бекмухаметову наша собеседница знала шапочно – здоровалась с ней при встрече.

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"Жила на пятом этаже. Мы с ней не особо общались, мы же все время на работе. Слышали, она спрыгнула и получила тяжелые травмы".

Дом сдали три года назад. По словам жильцов, за все это время жалоб, а тем более предпосылок для трагедии, не было.

Однако алматинские ДЧС-ники придерживаются другой точки зрения.

"Наши первые автоцистерны были на месте уже через шесть минут после сигнала. Хотя сильный автомобильный затор, припаркованные у дома автомобили создали определенные трудности для своевременного и быстрого прибытия наших подразделений, развертывания сил и средств. Несмотря на сложную обстановку, пожарным удалось эвакуировать 200 человек, спасти 80, в том числе 16 детей", – сообщил в ходе оперативно организованного брифинга и. о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

Он также отметил, что с южной стороны строения отсутствовал проезд для пожарной техники. Чтобы подтащить к нему автолестницу, пришлось чуть ли не руками ломать бордюры, тратя на это бесценное в критической ситуации время.

"Надо сказать, что все жители многоквартирного дома являются представителями кондоминиума, и все они равноправно отвечают за содержание инженерного оборудования, в том числе и систем противопожарной защиты. Вчера ситуация показала, что система противодымной защиты в этом доме была в неисправном состоянии. Если б она работала, такого сильного задымления на этажах не было бы. Эвакуационные незадымляемые лестничные клетки предусмотрены, но к этим лестницам должны быть двери с доводчиками. На дверях доводчиков не было, соответственно, весь дым попал туда. Это затрудняло эвакуацию. Аварийные выходы имеются, но люки с пятого этажа и выше заварены, закрыты на замок. Если бы были открыты, с верхних этажей жители могли бы до пятого этажа спуститься, и нашим пожарным легче было бы их вытащить", – перечислил нарушения спикер.

Решение бежать от дыма и пламени в окно опытные спасатели сочли ошибочным.

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К слову, в квартиру погибшей Асель Бекмухаметовой помощь пришла через 20 секунд после того, как она совершила фатальный прыжок.

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Между тем в соцсетях казахстанцы делятся дурными предчувствиями. Они опасаются, что история Аккента может повториться, причем в любом регионе страны. Откуда берутся подобные суждения, очевидно. Хотя бы потому, что упомянутые пожарными неработающие системы, ненужные препятствия для спецтехники, перекрытые наглухо пути отступления и "декоративные" сигнализации многие казахстанцы годами наблюдают в собственных домах. И такие нарушения остаются незамеченными вплоть до очередной трагедии, когда понимание того, насколько ничтожны шансы на счастливый исход, способно принудить к роковому шагу с высоты.