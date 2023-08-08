В Казахстане планируют провести инвентаризацию футбольных объектов

В кулуарах правительства 8 августа 2023 года министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал, что ведомство планирует проверить все футбольные объекты в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минкультуры и спорта напомнил, что в стране разработана концепция развития спорта на семь лет.

"Сейчас министерством проводится масштабная инвентаризация. Сейчас по стране 43 тысячи спортивных объектов - такие данные нам дает Бюро нацстатистики. Сейчас инвентаризация в пилотном режиме проводится в двух регионах, до конца года мы хотим провести инвентаризацию всех футбольных объектов нашей страны. После этого, мы сможем показать, в каком состоянии они и какие меры необходимо предпринять с учетом специфики каждого региона". Асхат Оралов

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