В Казахстане планируют провести инвентаризацию футбольных объектов
Фото: Акимат г. Алматы
В кулуарах правительства 8 августа 2023 года министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал, что ведомство планирует проверить все футбольные объекты в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минкультуры и спорта напомнил, что в стране разработана концепция развития спорта на семь лет.
"Сейчас министерством проводится масштабная инвентаризация. Сейчас по стране 43 тысячи спортивных объектов - такие данные нам дает Бюро нацстатистики. Сейчас инвентаризация в пилотном режиме проводится в двух регионах, до конца года мы хотим провести инвентаризацию всех футбольных объектов нашей страны. После этого, мы сможем показать, в каком состоянии они и какие меры необходимо предпринять с учетом специфики каждого региона".Асхат Оралов
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