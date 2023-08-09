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Синоптики рассказали, в каких городах будет повышенное загрязнение воздуха

Синоптики рассказали, в каких городах будет повышенное загрязнение воздуха Фото: pixabay
Специалисты Казгидромета, в среду, 9 августа, прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия в Актобе, Алматы, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее, штормовое предупреждение было объявлено в 14 областях страны на 9 августа.

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Актобе Алматы Атырау Казахстан
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