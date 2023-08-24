В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

По информации РГП "Казгидромет" 24 августа в четверг в Атырау, Усть-Каменогорске, Риддере и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

Как отмечают синоптики, в этих городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.



Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики обещали резкую смену погоды в некоторых регионах Казахстана.