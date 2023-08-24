Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха Фото: pixabay
По информации РГП "Казгидромет" 24 августа в четверг в Атырау, Усть-Каменогорске, Риддере и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz

Как отмечают синоптики, в этих городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики обещали резкую смену погоды в некоторых регионах Казахстана.

Читайте также

Наступил ретроградный Меркурий: в чем он нам поможет

В ЗКО построена новая школа

Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления