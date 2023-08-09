Токаев отметил важность развития отечественной строительной индустрии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил предприятие "ZENITH" в Павлодаре. Предприятие занимается производством строительных материалов и возведением объектов различного назначения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией завода. Здесь выпускают строительные материалы: бетон, фундаментные блоки, кирпичи и плиты. Недавно на заводе запустили линию по производству полиэтиленовых труб большого диаметра, которые используются при монтаже магистральных трубопроводов хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Фото: akorda.kz

Как сообщило руководство, на сегодняшний день в производственную инфраструктуру инвестировано порядка 20 млрд тенге. Также завод на принципах государственно-частного партнерства участвует в строительстве социального жилья. Предприятие планирует запустить ряд новых производств и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, в том числе по государственным программам, в объеме 100 тысяч квадратных метров в год.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы с коллективом завода президент отметил важность развития отечественной строительной индустрии.

"Я очень сильно заинтересован в том, чтобы сектор экономики, который вы достойно представляете, пользовался поддержкой со стороны государства. Самочувствие малого и среднего предпринимательства в значительной степени влияет и будет оказывать сильное влияние на развитие всей нашей экономики. Поэтому вы находитесь в постоянном фокусе моего внимания", – сказал глава государства.

Утром 9 августа Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.

Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза.

Кроме того, Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании.