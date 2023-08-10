Апокалипсис в Караганде: власти показали последствия непогоды

Как власти Караганды отреагировали на "апокалипсис", произошедший в городе из-за непогоды, – читайте в материале Zakon.kz.

Сегодня, 10 августа 2023 года, Караганду затопило вслед за Астаной и Алматы. В городе прошел сильный ливень, а в некоторых районах был и град. Кадрами затопленных улиц карагандинцы делились в соцсетях.

Материал по теме Караганду затопило вслед за Астаной и Алматы

О последствиях непогоды рассказал аким Караганды Мейрам Кожухов.

"В связи с обильным дождем на нескольких улицах наблюдается подтопление, упали несколько деревьев, есть случаи падения кровли. Коммунальные службы и спецтехника работают в оперативном режиме", – написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Аким Караганды заверил, что все вопросы держит на контроле.

Чуть больше отличился аким района Алихана Бокейхана Досбол Кулекеев, который, судя по видео из его страницы в Instagram, выехал на место ЧС.

"Сейчас находимся по ул. Магнитогорская. Как вы видите, из-за сильного ветра снесло крышу школы-интерната №4. Жертв нет, но повреждены две машины. Вызвали полицию, страховую компанию. Также сейчас отключили светофоры, так как были оборваны кабели", – рассказал он, снимая последствия непогоды на видео.

Чуть позднее он показал, как спасатели с проезжей части ул. Магнитогорская убирают части крыши школы-интерната, которые сорвало во время сильного ветра.

"Приехала спецтехника. Ребята оперативно вычищают", – сказал на видео Досбол Кулекеев.

А на странице акимата города в Instagram опубликовали видео, где аким района им. Казыбек би Ералы Оспанов рассказал о ситуации на привокзальной площади, которую ранее затопило из-за ливня.





"Вода потихоньку уходит... Ливневые канализации открыты", – рассказал Ералы Оспанов, снимая ранее затопленную территорию на видео.

Отметим, что похожая ситуация, связанная с затоплением из-за непогоды, совсем недавно произошла в Астане и Алматы: