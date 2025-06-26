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Общество

Караганду накрыл ливень: аким опубликовал видео последствий

Караганду накрыл ливень: аким опубликовал видео последствий, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:21 Фото: Instagram/meiram_kozhukhov
Сегодня, 26 июня 2025 года, в Караганде резко испортилась погода и город накрыл сильный ливень. В результате непогоды некоторые части города подтопило. Видео последствий опубликовал градоначальник Мейрам Кожухов, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, из-за погодных условий и резкого ливня в городе произошли технологические нарушения на подстанциях.

"В настоящее время часть потребителей уже с электричеством. По городу продолжаются работы по переподключению, поэтому возможны вторичные отключения – это необходимо для безопасного подключения. Просим отнестись с пониманием. Часть светофоров уже в работе, на остальных ведется проверка – специалисты на местах", – написал Мейрам Кожухов в четверг в своем Instagram.

Он заверил, что ливнеприемники функционируют в штатном режиме, открыты решетки и люки – вода уходит.

"Нужно понимать, что моментально вода уйти не может, необходимо немного времени. Также продолжаем работы по откачке воды. Если у вас есть подтопления во дворах, частных домах или подвалах, пожалуйста, напишите об этом в комментариях – вся информация будет передана службам. Ситуация на контроле", – заключил Мейрам Кожухов.

Ранее мы писали, что на Караганду обрушился сильный дождь, из-за чего город оказался подтопленным. В связи с этим к местным жителям обратился аким города Мейрам Кожухов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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