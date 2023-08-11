Страшно красивые фотографии молний обсуждают алматинцы
"Какие красивые молнии сегодня были в Алматы! И вертикальные – в землю, и горизонтальные – меж облаков. Сделал несколько хороших кадров", – написал он под снимками молний в Instagram.
Своих фолловеров фотограф попросил в комментариях написать, какая фотография понравилась им больше всех.
"Промок, правда, полностью, и технику промочил. В сторис выложил видео, как я выглядел после этой съемки", – добавил Дмитрий Доценко.
В комментариях алматинцы написали, что, увидев сверкающие на небе молнии, подумали, что у Дмитрия Доценко "точно будут шикарные фотки". Большинство отметили, что "молнии сегодня были необычные":
- "Страшно красиво".
- "Как. Вы. Так. Успеваете".
- "Ну ты быстрый, уже успел все".
- "Да, молнии сегодня были необычные. Фотографии – огонь".
- "На третьем фото такое впечатление, что дракон пролетает над городом".
- "Красота! Интересно, сколько времени ушло, чтобы поймать такие шикарные кадры".
- "Когда увидела молнии, сразу про Вас вспомнила. Подумала, что точно будут шикарные фотки".
- "Ваши работы прекрасны! С каждым новым постом профессионализм все выше и выше. Спасибо, что можем любоваться на чудеса природы через ваши работы. Браво".
Ранее Дмитрий Доценко запечатлел на берегу водохранилища Капчагай августовское суперлуние, которое прошло 1 августа 2023 года.