Страшно красивые фотографии молний обсуждают алматинцы

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко 10 августа 2023 года запечатлел на ночном небе южной столицы молнии. Кадры восхитили алматинцев, сообщает Zakon.kz.

"Какие красивые молнии сегодня были в Алматы! И вертикальные – в землю, и горизонтальные – меж облаков. Сделал несколько хороших кадров", – написал он под снимками молний в Instagram.

Своих фолловеров фотограф попросил в комментариях написать, какая фотография понравилась им больше всех.

"Промок, правда, полностью, и технику промочил. В сторис выложил видео, как я выглядел после этой съемки", – добавил Дмитрий Доценко.

В комментариях алматинцы написали, что, увидев сверкающие на небе молнии, подумали, что у Дмитрия Доценко "точно будут шикарные фотки". Большинство отметили, что "молнии сегодня были необычные":

"Страшно красиво".

"Как. Вы. Так. Успеваете".

"Ну ты быстрый, уже успел все".

"Да, молнии сегодня были необычные. Фотографии – огонь".

"На третьем фото такое впечатление, что дракон пролетает над городом".

"Красота! Интересно, сколько времени ушло, чтобы поймать такие шикарные кадры".

"Когда увидела молнии, сразу про Вас вспомнила. Подумала, что точно будут шикарные фотки".

"Ваши работы прекрасны! С каждым новым постом профессионализм все выше и выше. Спасибо, что можем любоваться на чудеса природы через ваши работы. Браво".

Ранее Дмитрий Доценко запечатлел на берегу водохранилища Капчагай августовское суперлуние, которое прошло 1 августа 2023 года.