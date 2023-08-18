Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Массовые потери несут фермеры Жамбылской области из-за засухи: в сентябре озвучат сумму ущерба

Комбайны собирают урожай Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Кыргызстан сократил подачу воды, из-за этого земледелам нечем поливать угодья, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылской области подсчитали предварительный ущерб от засухи – он может достичь 7 миллиардов тенге. Фермеры региона, по официальным данным, потеряли уже 30% урожая, сообщает телеканал "КТК".

Причина в том, что Кыргызстан сократил подачу воды. В соседней стране тоже дефицит для полива урожая. Окончательную сумму ущерба и сгоревшие площади, их пока насчитывается 12 тысяч гектаров, определят не раньше середины сентября.

Чиновники предполагают, что некоторые поля все же удастся спасти. В шести районах области, где пострадало около 400 дехкан, по сей день работает комиссия. Она подсчитывает убытки и согласовывает выплату компенсаций. Пока денег никто из крестьян не получил.

"Сейчас мы ведем работу по внедрению влагосберегающих технологий: дождевое и капельное орошение. В этом году технологии используются на более чем 57 тысячах гектаров. Помимо этого, в районах с дефицитом воды начаты работы по бурению скважин, таких уже 103. Но крестьянам невыгодно самим бурить скважины, поэтому после некоторых согласований эта работа будет субсидироваться до 80%", – рассказал заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Между тем после отключения Казахстана от притоков из водохранилищ Кыргызстана в регионе вплотную занялись чисткой каналов. Уже освобождено порядка восьми кубометров воды для спасения еще не сгоревших полей.

В кыргызском Минсельхозе разъяснили, почему прекращена подача поливной воды в Казахстан. Выяснилось, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются с сопредседателями Чу-Таласской водохозяйственной комиссии. Но в 2023 году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, на 9 августа текущего года по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 миллиона кубометров, что на 144,8 миллиона кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 миллиона кубических метров).

Читайте также

Юный алматинец опоздал на встречу с Токаевым, но успел вручить ему подарок

В Шымкенте проходит региональный гражданский форум

Смаилов: МЧС и Минэкологии должны срочно провести аудит АО "АрселорМиттал Темиртау"

Редакция Zakon.kz
Жамбылская область Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления