Массовые потери несут фермеры Жамбылской области из-за засухи: в сентябре озвучат сумму ущерба

Кыргызстан сократил подачу воды, из-за этого земледелам нечем поливать угодья, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылской области подсчитали предварительный ущерб от засухи – он может достичь 7 миллиардов тенге. Фермеры региона, по официальным данным, потеряли уже 30% урожая, сообщает телеканал "КТК".

Причина в том, что Кыргызстан сократил подачу воды. В соседней стране тоже дефицит для полива урожая. Окончательную сумму ущерба и сгоревшие площади, их пока насчитывается 12 тысяч гектаров, определят не раньше середины сентября.

Чиновники предполагают, что некоторые поля все же удастся спасти. В шести районах области, где пострадало около 400 дехкан, по сей день работает комиссия. Она подсчитывает убытки и согласовывает выплату компенсаций. Пока денег никто из крестьян не получил.

"Сейчас мы ведем работу по внедрению влагосберегающих технологий: дождевое и капельное орошение. В этом году технологии используются на более чем 57 тысячах гектаров. Помимо этого, в районах с дефицитом воды начаты работы по бурению скважин, таких уже 103. Но крестьянам невыгодно самим бурить скважины, поэтому после некоторых согласований эта работа будет субсидироваться до 80%", – рассказал заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Между тем после отключения Казахстана от притоков из водохранилищ Кыргызстана в регионе вплотную занялись чисткой каналов. Уже освобождено порядка восьми кубометров воды для спасения еще не сгоревших полей.

В кыргызском Минсельхозе разъяснили, почему прекращена подача поливной воды в Казахстан. Выяснилось, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются с сопредседателями Чу-Таласской водохозяйственной комиссии. Но в 2023 году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, на 9 августа текущего года по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 миллиона кубометров, что на 144,8 миллиона кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 миллиона кубических метров).

