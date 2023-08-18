Что улучшит экологическую обстановку в Алматы, рассказал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Алматы 18 августа 2023 года рассказал, что улучшит экологическую обстановку в южной столице, сообщает Zakon.kz.

"Как считает президент, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей", – говорится в сообщении Акорды.

В свою очередь аким города Ерболат Досаев доложил, что до конца 2025 года планируется полностью перевести сферу общественного транспорта на экологический стандарт.

Помимо этого, по словам градоначальника, рассматриваются возможности стимулирования спроса на приобретение электромобилей путем развития необходимой инфраструктуры.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 18 августа 2023 года. Рабочая поездка президента началась с посещения селезадерживающей плотины "Аюсай", которая была сдана 1 июня 2023 года. Возле плотины "Аюсай" главе государства презентовали пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста. Также президент посетил одну из городских школ и провел встречу с учащимися этого образовательного учреждения.