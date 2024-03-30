Токаев проведет совещание по паводковой обстановке в стране
Фото: МЧС РК
Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по поводу паводковой обстановки в Казахстане с премьер-министром и другими должностными лицами, сообщает Zakon.kz.
Об этом проинформировали в пресс-службе Акорды.
"Сегодня по прибытии из Китая глава государства проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами", – говорится в сообщении.
Также в нем отмечено, что президент контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.
"О принятых решениях общественность будет проинформирована незамедлительно", – резюмировали в Акорде.
В МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны.
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