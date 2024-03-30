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Токаев проведет совещание по паводковой обстановке в стране

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 11:15 Фото: МЧС РК
Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по поводу паводковой обстановки в Казахстане с премьер-министром и другими должностными лицами, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе Акорды.

"Сегодня по прибытии из Китая глава государства проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами", – говорится в сообщении.

Также в нем отмечено, что президент контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

"О принятых решениях общественность будет проинформирована незамедлительно", – резюмировали в Акорде.

В МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны. 

Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Паводки-2024
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