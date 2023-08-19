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Законодательство РК

Шахтеры смогут выйти на пенсию в 55 лет

шахта Фото: freepik
Возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта будет снижен. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе встречи с семьями шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Казахстанская", сообщает Zakon.kz.

По его словам, с 1 января 2024 года введут норму, согласно которой возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта будет снижен.

"Также в ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков. Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет", - говорится в сообщении Правительства.

Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область для встречи с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". В городе Шахтинске Смаилов в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются. Позже он встретился с встретился с семьями погибших.

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