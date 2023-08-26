14-летнего мальчика из Акмолинской области посмертно наградили за героизм

14-летнего Владимира Гринберга наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" посмертно за спасение утопающего ценой своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Посмертную награду вручил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев по поручению министра по ЧС.

29 июля Владимир Гринберг отдыхал вместе с семьей на реке Нура Коргалжынского района. Юный герой заметил, что в воде начал тонуть 12-летний ребенок. Не растерявшись, Владимир бросился на помощь утопающему. Одновременно подбежали взрослые, после чего отец мальчика поднял его из воды.

Владимир Гринберг пытался спасти тонущего человека, несмотря на то, что не умел плавать. К несчастью, не рассчитав собственные силы, мальчик начал тонуть, так как в данном месте был водоворот. Никто не смог оказать ему помощь.

"Медаль за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, вручили родственникам мальчика. Нурлан Атыгаев выразил искренние соболезнования родителям ребенка". ДЧС Акмолинской области

В Департаменте по ЧС напомнили, что с начала купального сезона на водоемах Акмолинской области утонули 13 человек, из них 5 детей.

25 августа мать и двое детей утонули в реке Иртыш. Они скатились в реку на автомобиле и не смогли самостоятельно выбраться.