Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

14-летнего мальчика из Акмолинской области посмертно наградили за героизм

Владимир Гринберг Фото: скриншот видео
14-летнего Владимира Гринберга наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" посмертно за спасение утопающего ценой своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Посмертную награду вручил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев по поручению министра по ЧС.

29 июля Владимир Гринберг отдыхал вместе с семьей на реке Нура Коргалжынского района. Юный герой заметил, что в воде начал тонуть 12-летний ребенок. Не растерявшись, Владимир бросился на помощь утопающему. Одновременно подбежали взрослые, после чего отец мальчика поднял его из воды.

Владимир Гринберг пытался спасти тонущего человека, несмотря на то, что не умел плавать. К несчастью, не рассчитав собственные силы, мальчик начал тонуть, так как в данном месте был водоворот. Никто не смог оказать ему помощь.

"Медаль за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, вручили родственникам мальчика. Нурлан Атыгаев выразил искренние соболезнования родителям ребенка".ДЧС Акмолинской области

В Департаменте по ЧС напомнили, что с начала купального сезона на водоемах Акмолинской области утонули 13 человек, из них 5 детей.

25 августа мать и двое детей утонули в реке Иртыш. Они скатились в реку на автомобиле и не смогли самостоятельно выбраться.

Читайте также

"Помогите, маму кто-то забрал": подозреваемого в избиении женщины задержали в Караганде

"Кина не будет, электричество кончилось": жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света

В ЗКО лучшие менеджеры в сфере образования

Мухит Турсынали
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
прогноз погоды на последнюю неделю августа
Погода в Алматы в последнюю неделю августа: дождь и похолодание
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления