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В Актобе ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе

В Актобе ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 27 августа, в Актобе синоптики обещают повышенное содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам специалистов Казгидромет, в воскресный день 27 августа жителей Актобе ждут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали, что в 16 регионах страны в воскресенье объявлено штормовое предупреждение.

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