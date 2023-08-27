В Актобе ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе
По прогнозам специалистов Казгидромет, в воскресный день 27 августа жителей Актобе ждут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики рассказали, что в 16 регионах страны в воскресенье объявлено штормовое предупреждение.
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