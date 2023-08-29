Новые камеры появились на дорогах в Алматы
Фото: социальные сети
Алматинцы заметили новые камеры в городе, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Управлении информатизации и связи, новое оборудование апробируется в рамках обеспечения безопасности дорожного движения.
"В частности, камеры нацелены на выявление нарушения, связанного с непредоставлением преимущества для движения пешеходов", – рассказали в ведомстве.
Ранее астанчане заметили новую камеру "Сергек". Она позволяет получать более четкие изображения объектов.
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