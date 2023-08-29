Токаев рассказал, на кого больше всего жалуются казахстанцы

29 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями системы защиты прав человека рассказал, на кого больше всего жалуются казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, статистика показывает рост недовольства граждан решениями судов, надзорных и правоохранных структур.

"Люди не могут добиться справедливости в уполномоченных органах и вынуждены обращаться в Администрацию президента. Поток жалоб всегда увеличивается". Касым-Жомарт Токаев

Также он заявил, что анализ поступивших обращений показывает, что больше всего люди жалуются на суды, полицию и прокуратуру.

"Это огромная проблема, которая должна решаться с вашим непосредственным участием", – заявил глава государства.

Президент уверен, что никто не вправе препятствовать работе уполномоченных.

"Прокуратура, правительство и акимы должны оказать необходимое содействие, чтобы снять этот вопрос с повестки", – добавил он.

Кроме того, по мнению президента, многие люди не умеют отстаивать свои интересы в правовом поле, пользоваться существующими инструментами.

"Большинство нарушений прав и свобод граждан происходит на периферии, где ограничен доступ к информационным ресурсам и юридической помощи". Касым-Жомарт Токаев

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Еще на встрече Токаев высказался о подземном пешеходном переходе, который построили в Астане.