НОК РК отметил в Восточно-Казахстанской области юбилей Олимпийского движения в Казахстане

Празднование 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане состоялось в Восточно-Казахстанской области.

Гордостью Восточно-Казахстанской области является легкоатлетка Ольга Рыпакова, являющаяся самой титулованной спортсменкой РК. В ее активе три медали Олимпийских игр, в том числе и золотая, шесть наград, завоеванных на чемпионатах мира. Кроме того, Ольга является рекордсменкой Азии.



Регион также подарил стране бронзовых призеров ОИ Юлию Галышеву (фристайл) и Дениса Уланова (тяжелая атлетика).

Фото: НОК РК

В рамках торжественного мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Юбилейными медалями и дипломами были награждены заслуженные тренеры РК по легкой атлетике Сергей Алексеев и Денис Рыпаков, бронзовый призер Олимпиады по фристайлу-могул Юлия Галышева, заслуженный тренер РК по борьбе Марат Музапаров, фристайлист Дмитрий Рейхерд.

Фото: НОК РК

В награждении приняла участие Ольга Рыпакова. Именитая спортсменка поздравила всех собравшихся со знаменательным событием, а также пожелала казахстанским спортсменам удачи на предстоящих Азиатских играх.



Добавим, что в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане НОК РК планирует посещение всех регионов страны. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.