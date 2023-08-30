Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

НОК РК отметил в Восточно-Казахстанской области юбилей Олимпийского движения в Казахстане

НОК РК Фото: НОК РК
Празднование 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане состоялось в Восточно-Казахстанской области.

Гордостью Восточно-Казахстанской области является легкоатлетка Ольга Рыпакова, являющаяся самой титулованной спортсменкой РК. В ее активе три медали Олимпийских игр, в том числе и золотая, шесть наград, завоеванных на чемпионатах мира. Кроме того, Ольга является рекордсменкой Азии.

Регион также подарил стране бронзовых призеров ОИ Юлию Галышеву (фристайл) и Дениса Уланова (тяжелая атлетика).

Ольга Рыпакова, Юлия Галышева

Фото: НОК РК

В рамках торжественного мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет.

Юбилейными медалями и дипломами были награждены заслуженные тренеры РК по легкой атлетике Сергей Алексеев и Денис Рыпаков, бронзовый призер Олимпиады по фристайлу-могул Юлия Галышева, заслуженный тренер РК по борьбе Марат Музапаров, фристайлист Дмитрий Рейхерд.

награждение

Фото: НОК РК

В награждении приняла участие Ольга Рыпакова. Именитая спортсменка поздравила всех собравшихся со знаменательным событием, а также пожелала казахстанским спортсменам удачи на предстоящих Азиатских играх.

Добавим, что в рамках празднования 30-летнего юбилея Олимпийского движения в Казахстане НОК РК планирует посещение всех регионов страны. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

Читайте также

Новые правила для электросамокатов: что нужно знать

Анастасия Стативкина
НОК РК Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Какой будет погода на День Конституции в Казахстане
Какой будет погода на День Конституции в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления