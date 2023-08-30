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В Алматы обновляют автобусы "гармошки"

автобус Фото: Zakon.kz
С 31 августа акимат Алматы планирует вывести на линию 60 единиц обновленных 18-метровых автобусов на маршруты №38, 38а и №37, сообщает Zakon.kz.

По словам акимата, это поможет уменьшить ожидание автобусов данных маршрутов.

"Ранее из-за нехватки подвижных единиц интервал движения на данных маршрутах доходил до 40 минут. С обновлением автобусов ожидается уменьшение интервала в часы пик движения до 6-7 минут". Акимат Алматы

Также в акимате отметили, что высвободившиеся автобусы заменят подвижной состав 201-го маршрута. Таким образом, на маршруте №201 будет 24 единицы 18-метровых автобусов.

"Ранее на данном маршруте интервал движения доходил до 15 минут, с усилением подвижных единиц ожидается уменьшение интервала движения до 7 минут", – пишут в акимате мегаполиса.

Также из сообщения следует, что в Алматы в текущем году коммунальный автопарк закупил 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов. 100 автобусов уже прибыли в город и по мере оформления документов выходят на линии. Ранее были обновлены подвижные единицы маршрутов №24 и №125. Остальные автобусы планируется поставить в город до конца года.

Ранее аким города Ерболат Досаев рассказал, когда жители города смогут пользоваться бесплатными пересадками в автобусах.

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