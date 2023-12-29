"Луна стала ближе": завораживающие фото последнего полнолуния над Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал живописные снимки последнего полнолуния 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями с подписчиками Доценко поделился 28 декабря 2023 года на личной странице в Instagram.
К подписи к публикации он отметил, что сфотографировал тринадцатое по счету полнолуние 2023 года.
"Если точнее, полнолуние было вчера, сегодня уже немного убывающая луна, но для глаза это пока незаметно. В карусельке еще небольшое видео восхода луны. В общем, завершаю этими кадрами лунные сюжеты в этом году. Было много интересных фотографий ночного светила. Жду 2024 год и новые лунные снимки". Дмитрий Доценко
Пользователи Сети выразились восторг после просмотра:
- Безумно красиво. И даже небо фантастически необычное.
- Интересно, как облака оказались за луной?
- Луна стала ближе чем облака.
- Да, сегодня было нечто, просто красота, даже настроение поднялось.
- Бесподобно.
Доценко часто радует подписчиков красивыми пейзажными снимками.
К примеру, в ноябре 2023 года фотограф показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера. А 9 декабря запечатлел первый снег в Алматы.
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