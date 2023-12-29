Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Луна стала ближе": завораживающие фото последнего полнолуния над Алматы

кадры Луна Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал живописные снимки последнего полнолуния 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с подписчиками Доценко поделился 28 декабря 2023 года на личной странице в Instagram.

К подписи к публикации он отметил, что сфотографировал тринадцатое по счету полнолуние 2023 года.

"Если точнее, полнолуние было вчера, сегодня уже немного убывающая луна, но для глаза это пока незаметно. В карусельке еще небольшое видео восхода луны. В общем, завершаю этими кадрами лунные сюжеты в этом году. Было много интересных фотографий ночного светила. Жду 2024 год и новые лунные снимки". Дмитрий Доценко

Пользователи Сети выразились восторг после просмотра:

  • Безумно красиво. И даже небо фантастически необычное.
  • Интересно, как облака оказались за луной?
  • Луна стала ближе чем облака.
  • Да, сегодня было нечто, просто красота, даже настроение поднялось.
  • Бесподобно.

Доценко часто радует подписчиков красивыми пейзажными снимками.

К примеру, в ноябре 2023 года фотограф показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера. А 9 декабря запечатлел первый снег в Алматы.

Читайте также

Как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни
Как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни
500 новых автобусов выйдут на самые загруженные маршруты в Алматы
500 новых автобусов выйдут на самые загруженные маршруты в Алматы
В Астане устраняют последствия дождя и снега
В Астане устраняют последствия дождя и снега
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Топ правовых тем 2023 года
Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: