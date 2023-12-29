"Луна стала ближе": завораживающие фото последнего полнолуния над Алматы

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал живописные снимки последнего полнолуния 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с подписчиками Доценко поделился 28 декабря 2023 года на личной странице в Instagram.

К подписи к публикации он отметил, что сфотографировал тринадцатое по счету полнолуние 2023 года.

"Если точнее, полнолуние было вчера, сегодня уже немного убывающая луна, но для глаза это пока незаметно. В карусельке еще небольшое видео восхода луны. В общем, завершаю этими кадрами лунные сюжеты в этом году. Было много интересных фотографий ночного светила. Жду 2024 год и новые лунные снимки". Дмитрий Доценко

Пользователи Сети выразились восторг после просмотра:

Безумно красиво. И даже небо фантастически необычное.

Интересно, как облака оказались за луной?

Луна стала ближе чем облака.

Да, сегодня было нечто, просто красота, даже настроение поднялось.

Бесподобно.

Доценко часто радует подписчиков красивыми пейзажными снимками.

К примеру, в ноябре 2023 года фотограф показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера. А 9 декабря запечатлел первый снег в Алматы.