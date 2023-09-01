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Саткалиев про АЭС: Речь еще не идет о начале строительства

Саткалиев про АЭС: Речь еще не идет о начале строительства Фото: pixabay
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение о строительстве АЭС в поселке Улкен Алматинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, вопрос начала строительных работ еще не рассматривается, к этому моменту предстоит еще комплекс процедур.

"Мы наблюдаем какую-то искаженную подачу информации, связанную с тем, что решение слушаний, которые прошли в поселке Улкен, является окончательным и жители поселка приняли решение по строительству атомной станции. Жители поселка Улкен, мнение которых мы уважаем, они в той или иной мере представляют мнение граждан Казахстан, дали согласие на выбор площадки. Речь еще не идет о строительстве АЭС, для этого предстоит еще целый комплекс процедур, связанный с международными требованиями, в том числе международного агентства, в том числе с процедурами казахстанского законодательства. Эти процедуры только начинаются", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Ранее в поселке Улкен Алматинской области прошло публичное обсуждение возможного строительства АЭС. Мнения разделились, но "против" высказались преимущественно общественники.

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