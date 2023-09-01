Токаев отметил отсутствие важных геологических открытий и дал ряд поручений

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. И эту ситуацию нужно менять, сообщает Zakon.kz.

Отдельного внимания, по мнению президента, требует геологоразведка. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором.

"Однако оно не заработало в полной мере. Как итог – в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором". Касым-Жомарт Токаев

В большинстве стран основным двигателем отрасли являются частные компании. Поэтому привлечение крупных частных инвестиций в решающей степени, по словам президента, поможет раскрыть потенциал отрасли. Для этого необходимы гибкие регуляторные и фискальные условия.

"Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса". Касым-Жомарт Токаев

Перед правительством президент поставил задачу – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее двух миллионов 200 тысяч квадратных километров. Одной из приоритетных задач, по его мнение, должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть".

"Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира. До конца текущего года мы должны разработать комплексное видение развития отрасли. С целью поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии". Касым-Жомарт Токаев

21 августа Касым-Жомарт Токаев заявлял, что инвесторы, проявляющие интерес к реализации проектов в сферах нефте- и газопереработки, а также геологоразведки в Казахстане, могут получить налоговые льготы.