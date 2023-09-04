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Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается на западе Казахстана

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается на западе Казахстана Фото: pixabay
В понедельник, 4 сентября, в двух западных городах специалисты "Казгидромета" обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz.

В первый день новой недели в Атырау и Актобе синоптики обещают неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики выдали прогноз погоды на ближайшие дни в трех крупнейших городах страны.

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Мария Мельникова
Актобе Атырау
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