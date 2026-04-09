Жизнь с 500 граммов: как в Казахстане выхаживают недоношенных детей

Как известно, беременность у женщины должна длиться девять месяцев. Должна, но, увы, некоторые малыши приходят в мир раньше положенного срока. Тогда вся надежда – на медиков, которые помогают даже самым крохотным бойцам одержать победу в битве за жизнь. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Слишком раннее "привет"

По словам акушера-гинеколога высшей категории, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Сауле Исеновой, специалисты выделяют ряд факторов, способных спровоцировать преждевременные роды.

А именно:

○ Курение.

○ Патология плодных оболочек – уменьшение или, напротив, избыточное накопление околоплодных вод.

○ Многоплодная беременность – одновременное развитие в матке двух или более плодов.

○ Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – слабая шейка матки.

○ Уже случавшиеся преждевременные роды в анамнезе женщины.

○ Инфекции половых путей (бактериальный вагиноз, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, микоплазмоз, уреаплазмоз, генитальный герпес).

Подготовка к чуду

Беременность – сложный процесс, требующий соответствующего к себе отношения. Поэтому и забота о будущем новом человеке в идеале начинается не с момента его попадания в утробу, а задолго до.

"У нас с 2023 года существует клинический протокол "Прегравидарная подготовка" (речь об обязательном комплексе обследований для пар, планирующих пополнение в семье, примерно за три месяца до зачатия. – Прим. ред.). В этот протокол включены 10 обязательных методов исследований для женщин: общий анализ крови и мочи, мазок на степень чистоты, анализ на половые инфекции, TORCH-комплекс (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, герпес), анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, биохимический анализ крови, исследование на ферритин и уровень витамина D, определение группы крови и резус-фактора, УЗИ органов малого таза. То есть женщина при подготовке к беременности может полностью обследоваться совершенно бесплатно, в рамках ОСМС", – говорит Сауле Шайкеновна, призывая обязательно пройти все обозначенные исследования при планировании беременности.

Не теряя драгоценное время

Подготовка окончена? Тест показал заветные две полоски? Начинается другой важный этап. И акушер-гинеколог настоятельно не рекомендует затягивать с постановкой на учет.

"Мы просим встать на учет по беременности в сроке не позже 9-10 недель. Потому что в течение двух недель мы должны обследовать будущую маму в соответствии с клиническим протоколом "Антенатальный уход" (дородовое наблюдение. – Прим. ред.). Показать ее терапевту, посмотреть, каковы результаты анализов, нет ли противопоказаний. На все эти вопросы нужно получить ответы до 12 недель беременности. Если все хорошо, наблюдаем дальше. Я говорила, есть такой фактор риска, как ИЦН. Женщины из группы риска должны с 16 недель беременности чаще проходить цервикометрию (УЗИ шейки матки), чтобы своевременно выявить истмико-цервикальную недостаточность. Дело в том, что саму пациентку она никак не беспокоит, поскольку протекает бессимптомно. Женщина ничего не подозревает, а шейка матки может постепенно открываться", – предупреждает врач.

Если беда случилась

Как отмечает Сауле Исенова, для недоношенных детей создаются специальные условия. К примеру, обычный младенец нуждается в температуре в палате +25°С. Появившийся на свет рано – +28°С.

"Сейчас мы располагаем технологиями, позволяющими нам сохранить жизнь недоношенным детям весом от 500 граммов. Конечно, нужны большие усилия, искусственная вентиляция легких, нахождение в кювезе (инкубаторе). Все зависит от срока вынашивания и массы плода. Кто-то находится в кювезе пару недель, кто-то два месяца. Словом, примерно столько, сколько мама не доходила. Вдобавок, если преждевременные роды вызвала инфекция, ребенок тоже может быть инфицирован, что дополнительно усложняет выхаживание. Также женщинам, находящимся в группе риска, а иногда и на начало преждевременных родов мы делаем уколы кортикостероидов – это нужно, чтобы легкие малыша успели созреть и его шансы на выживание были выше. Основная причина гибели недоношенных детей – не сформировавшиеся до конца легкие, ребенок не может дышать".

Кстати, мнение о том, что 7-месячных ребятишек выходить якобы легче, чем 8-месячных, доктор медицинских наук назвала мифом. Наоборот, чем длиннее беременность, тем меньших стараний медиков, родителей и дитя потребует вопрос жизни.

Все только начинается

К сожалению, тот факт, что юного пациента выходили в роддоме, знаменует собой лишь окончание боя, не войны. Ему все еще необходимо пристальное наблюдение специалистов.

"Преждевременные роды могут являться причиной различных неврологических состояний у ребенка. В частности, у недоношенных детей хрупкие сосуды. В процессе родов – через родовые пути или посредством кесарева сечения – малыш испытывает большие нагрузки. К сожалению, слабые сосуды могут лопаться, в основном в головном мозге. Есть такое понятие, как внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК). И вот эти ВЖК бывают различной степени, от легкой до тяжелой. Из-за этого бывают судороги, дети синеют, закатываются. Кроме того, почти у всех недоношенных детей имеется анемия, требуется переливание крови. Иногда переливаем однократно, иногда приходится и до десяти раз. А если есть анемия, то есть и гипоксия", – подытожила Сауле Шайкеновна.

И добавила: такому чаду, скорее всего, в будущем понадобится вмешательство как минимум невропатологов и психологов.

Но хочется верить – справится. Как иначе, ведь самую серьезную битву он уже выиграл.