В Туркестане не благоустроившим села акимам выдано предупреждение

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды озвучил недостатки в городах Туркестане, Арысь, Кентау. На многих территориях разбросаны сухостой и мусор, детские игровые площадки и скамейки изношены, местные акимы получили предупреждение, сообщает Zakon.kz.

На заседании обсуждалось несколько вопросов. Были заслушаны результаты мониторинга работ по озеленению, санитарной очистке, благоустройству сел и городов. По словам руководителя отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима Туркестанской области Мадияра Алипова, в ходе мониторинга выявлены недостатки, сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области.



"По поручению акима области ведется постоянный мониторинг работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов в районах и городах со стороны госинспекторов. Некоторые работы выполнены некачественно и не в полной мере", – констатировал Алипов.

Недостатки выявлены в городах Туркестане, Арысь, Кентау. В частности, на многих территориях разбросаны сухостой и мусор, детские игровые площадки и скамейки изношены. На некоторых улицах не полностью установлено освещение. Есть улицы, не очищенные от мусора.

Акимам сельских округов, где выявлены недостатки, выданы предупреждения. Если ошибки не устранят, будут приняты более жесткие меры.

Аким области Дархан Сатыбалды дал поручения по дальнейшему финансированию, а также по полной поставке необходимого угля в теплицы и организации услуг образования, и здравоохранения.

В Туркестанской области кладбище оказалось на территории детского лагеря.

