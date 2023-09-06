Где в Казахстане не хватает врачей, рассказали статистики

Бюро национальной статистики РК опубликовало информацию о том, в каких регионах Казахстана больше всего врачей и больниц, а где медиков не хватает, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на конец 2022 года в стране было 818 больниц – на 5,8% больше, чем годом ранее. Больше всего больниц в Шымкенте (88), меньше всего в Улытауской области (11).

Численность врачей всех специальностей на конец года составила 79,4 тысячи человек. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 1,5%. Больше всего медиков трудятся в Алматы (13 859) и Астане (9937).





"В разбивке на 10 тысяч человек населения самое большое соотношение врачей в Астане – 73,4, далее Алматы – 64,1. В тройке также Карагандинская область, там на 10 тысяч человек приходится 50,3 врача. Наименьшее соотношение докторов к населению в Алматинской области – 23 врача на 10 тысяч человек", – рассказали в Бюро национальной статистики.

Ранее стало известно, какая зарплата у врачей и медсестер в Казахстане.