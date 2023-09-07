Одноразовые стаканы и сосиски в тесте: питание в сельской школе Алматинской области возмутило родителей

Родители школьников из села Булакты Карасайского района пожаловались на плохое питание в единственном учебном заведении этого населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором засняли обед в сельской школе, появилось 6 сентября в социальных сетях. Как видно на кадрах, дети едят прямо в кабинете. На обед им принесли сосиски в тесте, яблоки и сок в одноразовых стаканах.

"Как вы знаете, государство выделило из бюджета финансовые средства для питания детей до 4-го класса включительно. В данной школе отсутствует столовая, опять-таки, дают просто одну сосиску в тесте, одно яблоко (фрукт) и стакан сока (дешевого). Тогда как в других школах дают горячее блюдо, первое, второе, компот и хлеб," – пожаловались родители.

В отделе образования Карасайского района сообщили, что дети вынуждены учиться в этой школе в три смены. В учебном заведении нет ни столовой, ни буфета.



"Начальная школа в селе Булакты построена в 1986 году, в эксплуатацию сдана в 1993-м. В этом учебном заведении обучаются 155 детей в три смены. Здесь не имеется столовой или буфета, но со стороны отдела образования детям организован подвоз продукции из буфета," – прокомментировали в отделе образования.

Проблему намерены решить в ближайшие два года. В рамках проекта "Комфортная школа" в селе Булакты собираются построить новую школу на 900 мест.

Согласно поручению президента, с 1 сентября 2023 года 100% учащихся начальных классов должны обеспечить бесплатным питанием.