В Алматы перекроют участок улицы Сатпаева

В Алматы вводятся временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Сатпаева. Об этом 13 августа 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с 08:00 14 августа до 20:00 15 августа движение будет перекрыто на участке от пр. Достык до ул. Луганского.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Объезд будет обеспечен в восточном направлении по ул. Курмангазы, в западном направлении – по ул. Интегральная и Инженерная. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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О том, когда в Алматы завершат ремонт дорог, можете узнать по ссылке.