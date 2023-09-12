Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Во вторник, 12 сентября, почти все регионы Казахстана ожидают грозы, дожди и град. Синоптики Казгидромета предупреждают о штормовой ситуации в стране, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Астане ожидается временами гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На востоке Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Вечером в горных районах области туман. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, на западе, юге, в центре области порывы 23-28 м/с.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. 12 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер западный 15-20, ночью порывы 23 м/с. На севере, в пустынных районах области ожидается высокая пожарная опасность

Ночью в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20, днем в центре области 15-20 м/с. 12-14 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный на большей части области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. 12 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный на большей части области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. 12 сентября на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в горных районах области ожидаются гроза, днем град. Ветер западный в центре, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман.

Ночью и утром на северо-западе Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. 12 сентября на северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. 12 сентября на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На северо-западе, юго-западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. Ночью на севере, юге, западе области, днем на юге, западе области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается град. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23-28 м/с.

Ночью на юге Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы, Шымкенте на 12-14 сентября 2023 года.

