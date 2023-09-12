Интересное видео с Головкиным появилось в Казнете
Фото: Instagram/gggboxing
Видео с участием казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина обсуждают в Сети. На кадрах прославенный спортсмен беседует с мужчиной, сообщает Zakon.kz.
Разговор был заснят после футбольного матча в Астане между сборными Казахстана и Северной Ирландии.
В начале разговора собеседник отмечает величие Головкина. На что боксер с улыбкой парирует: "Спасибо. Но я не великий!"
"Рад был тебя увидеть. Хочу, чтобы здесь был последний бой. Чтобы все зрители сюда приехали. Успехов!" – продолжил мужчина.
Однако Головкин промолчал.
- Скромный и великий чемпион!
- Его знает весь мир!
- Все-таки надо признать его заслуги. Он реально чемпион. Мировая легенда.
- Может пока ему не нужно завязывать. Нет желания видеть, что он перчатки повесил, – пишут комментаторы.
10 сентября 2023 года Головкин присутствовал на футбольном матче между сборными Казахстана и Северной Ирландией.
Материал по теме
Геннадий Головкин возвращается в Казахстан
26 июля 2023 года Головкин поделился первым фото после возвращения в Казахстан.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript