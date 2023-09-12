Интересное видео с Головкиным появилось в Казнете

Видео с участием казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина обсуждают в Сети. На кадрах прославенный спортсмен беседует с мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Разговор был заснят после футбольного матча в Астане между сборными Казахстана и Северной Ирландии.

В начале разговора собеседник отмечает величие Головкина. На что боксер с улыбкой парирует: "Спасибо. Но я не великий!"

"Рад был тебя увидеть. Хочу, чтобы здесь был последний бой. Чтобы все зрители сюда приехали. Успехов!" – продолжил мужчина.

Однако Головкин промолчал.

Скромный и великий чемпион!

Его знает весь мир!

Все-таки надо признать его заслуги. Он реально чемпион. Мировая легенда.

Может пока ему не нужно завязывать. Нет желания видеть, что он перчатки повесил, – пишут комментаторы.

10 сентября 2023 года Головкин присутствовал на футбольном матче между сборными Казахстана и Северной Ирландией.

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