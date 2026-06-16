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Спорт

"Скромная, красивая семья!": появились редкие кадры Головкина с женой и детьми

боксер Геннадий Головкин, семья, жена, дети, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:14 Фото: Instagram/olympickz
В Сети появились редкие кадры легендарного боксера Геннадия Головкина с женой Алиной, двумя сыновьями и дочерью. Они восхитили казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Так, видео появилось 15 июня 2026 года в Instagram Национального олимпийского комитета (НОК) РК. Оно снято в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) во время чествования GGG, которого включили в Международный зал славы бокса (IBHOF).

"Геннадий Головкин – первый боксер из Центральной Азии, вошедший в Международный зал славы бокса", – напомнили в НОК РК.

Также в комитете показали, как проходила торжественная церемония.

Редкие кадры Головкина с супругой и тремя детьми восхитили казахстанцев. Они приветствовали, что вся семья собралась в честь исторического события:

  • "Скромная, красивая семья!"
  • "Всей семьей, молодцы. Гордимся".
  • "Какая красивая и достойная семья".
  • "Пусть Всевышний хранит и оберегает тебя и твоих близких".
  • "Он сам такой хороший, и семья у него такая же замечательная".
  • "Единственное, чему я рад, – это тому, что он верный и честный парень, преданный своей семье".
  • "Спасибо большое за все, что вы делаете для Казахстана! Счастья, успехов и удачи, крепкого здоровья вам и вашей семье".

Также соотечественники поздравили Геннадия с включением в IBHOF и предложили встретить его в Казахстане с таким же размахом:

  • "Заслужил".
  • "Наш GGG – лучший".
  • "Достойный чемпион".
  • "Гордость Казахстана".
  • "Респект этому человеку".
  • "Казахстан гордится тобой, Гена".
  • "Гордость нации. Великий спортсмен!"
  • "Достойной сын своего народа! Гордость!"
  • "Я сперва подумал, что это принц Англии".
  • "Звездный час Казахстана! Теперь точно легенда".
  • "Единственный легендарный боксер в Казахстане".
  • "Геннадий, как звезда Голливуда! Все четко и красиво".
  • "По воскресеньям заставлял просыпаться всю страну".
  • "Когда приедет в Казахстан, давайте достойно встретим".
  • "От него так и веет добротой, так радуюсь от души за него".
  • "В Казахстане тоже нужно сделать такой парад. GGG – легенда".
  • "Первый казахстанский боксер, попавший в Зал славы! Поздравляем!"
  • "GGG – легенда и гордость нашей страны. Я от всего сердца рад за него".
  • "Музыка прям в тему! Наш герой, легенда, Геннадий достоин этого звания".
  • "Самый порядочный человек в Казахстане, больше таких не будет никогда".
  • "Гордимся! Лучший, порядочный и такой прекрасный человек! Ура! Молодец, поздравляю!"
  • "Какая гордость меня переполняет за нашу легенду! Вперед, Геннадий! Вперед, Казахстан!"
  • "Очень трогательно, как он поблагодарил, положив руку на сердце. GGG – гордость страны".
  • "Он не сравним ни с кем. Его невозможно повторить, им только восхищаться и восхищаться".
  • "Горжусь тобой, излучает свет добра и мира! Долгих лет жизни! Многим, очень многим нужно у него научиться этому качеству".
  • "Геннадий Геннадиевич – человек с большой буквы! Человек, сделавший себя сам! Это результат невероятного труда. Это история! Привет вам из Караганды!"
  • "Поздравляю, Геннадий! Ваши достижения давно вышли за пределы ринга и стали предметом гордости для всего Казахстана. Очень приятно видеть, что ваш талант, труд и вклад в мировой спорт получают заслуженное признание и уважение на международном уровне. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и дальнейших побед во всех начинаниях. Спасибо за то, что вдохновляете миллионы людей своим примером! С уважением и гордостью, весь Казахстан любит вас".

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:14
Геннадий Головкин получил необычное поздравление

15 июня 2026 года стало известно, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF). У именитого казахстанца это получилось с первой попытки, что является почетным в мире профессионального бокса. Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

С историческим событием GGG поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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