"Скромная, красивая семья!": появились редкие кадры Головкина с женой и детьми

В Сети появились редкие кадры легендарного боксера Геннадия Головкина с женой Алиной, двумя сыновьями и дочерью. Они восхитили казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Так, видео появилось 15 июня 2026 года в Instagram Национального олимпийского комитета (НОК) РК. Оно снято в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) во время чествования GGG, которого включили в Международный зал славы бокса (IBHOF).

"Геннадий Головкин – первый боксер из Центральной Азии, вошедший в Международный зал славы бокса", – напомнили в НОК РК.

Также в комитете показали, как проходила торжественная церемония.

Редкие кадры Головкина с супругой и тремя детьми восхитили казахстанцев. Они приветствовали, что вся семья собралась в честь исторического события:

"Скромная, красивая семья!"

"Всей семьей, молодцы. Гордимся".

"Какая красивая и достойная семья".

"Пусть Всевышний хранит и оберегает тебя и твоих близких".

"Он сам такой хороший, и семья у него такая же замечательная".

"Единственное, чему я рад, – это тому, что он верный и честный парень, преданный своей семье".

"Спасибо большое за все, что вы делаете для Казахстана! Счастья, успехов и удачи, крепкого здоровья вам и вашей семье".

Также соотечественники поздравили Геннадия с включением в IBHOF и предложили встретить его в Казахстане с таким же размахом:

"Заслужил".

"Наш GGG – лучший".

"Достойный чемпион".

"Гордость Казахстана".

"Респект этому человеку".

"Казахстан гордится тобой, Гена".

"Гордость нации. Великий спортсмен!"

"Достойной сын своего народа! Гордость!"

"Я сперва подумал, что это принц Англии".

"Звездный час Казахстана! Теперь точно легенда".

"Единственный легендарный боксер в Казахстане".

"Геннадий, как звезда Голливуда! Все четко и красиво".

"По воскресеньям заставлял просыпаться всю страну".

"Когда приедет в Казахстан, давайте достойно встретим".

"От него так и веет добротой, так радуюсь от души за него".

"В Казахстане тоже нужно сделать такой парад. GGG – легенда".

"Первый казахстанский боксер, попавший в Зал славы! Поздравляем!"

"GGG – легенда и гордость нашей страны. Я от всего сердца рад за него".

"Музыка прям в тему! Наш герой, легенда, Геннадий достоин этого звания".

"Самый порядочный человек в Казахстане, больше таких не будет никогда".

"Гордимся! Лучший, порядочный и такой прекрасный человек! Ура! Молодец, поздравляю!"

"Какая гордость меня переполняет за нашу легенду! Вперед, Геннадий! Вперед, Казахстан!"

"Очень трогательно, как он поблагодарил, положив руку на сердце. GGG – гордость страны".

"Он не сравним ни с кем. Его невозможно повторить, им только восхищаться и восхищаться".

"Горжусь тобой, излучает свет добра и мира! Долгих лет жизни! Многим, очень многим нужно у него научиться этому качеству".

"Геннадий Геннадиевич – человек с большой буквы! Человек, сделавший себя сам! Это результат невероятного труда. Это история! Привет вам из Караганды!"

"Поздравляю, Геннадий! Ваши достижения давно вышли за пределы ринга и стали предметом гордости для всего Казахстана. Очень приятно видеть, что ваш талант, труд и вклад в мировой спорт получают заслуженное признание и уважение на международном уровне. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и дальнейших побед во всех начинаниях. Спасибо за то, что вдохновляете миллионы людей своим примером! С уважением и гордостью, весь Казахстан любит вас".

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15 июня 2026 года стало известно, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF). У именитого казахстанца это получилось с первой попытки, что является почетным в мире профессионального бокса. Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

С историческим событием GGG поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.