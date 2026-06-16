"Скромная, красивая семья!": появились редкие кадры Головкина с женой и детьми
Так, видео появилось 15 июня 2026 года в Instagram Национального олимпийского комитета (НОК) РК. Оно снято в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) во время чествования GGG, которого включили в Международный зал славы бокса (IBHOF).
"Геннадий Головкин – первый боксер из Центральной Азии, вошедший в Международный зал славы бокса", – напомнили в НОК РК.
Также в комитете показали, как проходила торжественная церемония.
Редкие кадры Головкина с супругой и тремя детьми восхитили казахстанцев. Они приветствовали, что вся семья собралась в честь исторического события:
- "Скромная, красивая семья!"
- "Всей семьей, молодцы. Гордимся".
- "Какая красивая и достойная семья".
- "Пусть Всевышний хранит и оберегает тебя и твоих близких".
- "Он сам такой хороший, и семья у него такая же замечательная".
- "Единственное, чему я рад, – это тому, что он верный и честный парень, преданный своей семье".
- "Спасибо большое за все, что вы делаете для Казахстана! Счастья, успехов и удачи, крепкого здоровья вам и вашей семье".
Также соотечественники поздравили Геннадия с включением в IBHOF и предложили встретить его в Казахстане с таким же размахом:
- "Заслужил".
- "Наш GGG – лучший".
- "Достойный чемпион".
- "Гордость Казахстана".
- "Респект этому человеку".
- "Казахстан гордится тобой, Гена".
- "Гордость нации. Великий спортсмен!"
- "Достойной сын своего народа! Гордость!"
- "Я сперва подумал, что это принц Англии".
- "Звездный час Казахстана! Теперь точно легенда".
- "Единственный легендарный боксер в Казахстане".
- "Геннадий, как звезда Голливуда! Все четко и красиво".
- "По воскресеньям заставлял просыпаться всю страну".
- "Когда приедет в Казахстан, давайте достойно встретим".
- "От него так и веет добротой, так радуюсь от души за него".
- "В Казахстане тоже нужно сделать такой парад. GGG – легенда".
- "Первый казахстанский боксер, попавший в Зал славы! Поздравляем!"
- "GGG – легенда и гордость нашей страны. Я от всего сердца рад за него".
- "Музыка прям в тему! Наш герой, легенда, Геннадий достоин этого звания".
- "Самый порядочный человек в Казахстане, больше таких не будет никогда".
- "Гордимся! Лучший, порядочный и такой прекрасный человек! Ура! Молодец, поздравляю!"
- "Какая гордость меня переполняет за нашу легенду! Вперед, Геннадий! Вперед, Казахстан!"
- "Очень трогательно, как он поблагодарил, положив руку на сердце. GGG – гордость страны".
- "Он не сравним ни с кем. Его невозможно повторить, им только восхищаться и восхищаться".
- "Горжусь тобой, излучает свет добра и мира! Долгих лет жизни! Многим, очень многим нужно у него научиться этому качеству".
- "Геннадий Геннадиевич – человек с большой буквы! Человек, сделавший себя сам! Это результат невероятного труда. Это история! Привет вам из Караганды!"
- "Поздравляю, Геннадий! Ваши достижения давно вышли за пределы ринга и стали предметом гордости для всего Казахстана. Очень приятно видеть, что ваш талант, труд и вклад в мировой спорт получают заслуженное признание и уважение на международном уровне. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и дальнейших побед во всех начинаниях. Спасибо за то, что вдохновляете миллионы людей своим примером! С уважением и гордостью, весь Казахстан любит вас".
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15 июня 2026 года стало известно, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF). У именитого казахстанца это получилось с первой попытки, что является почетным в мире профессионального бокса. Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.
С историческим событием GGG поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.