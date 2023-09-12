Акимат Жетысуской области сделал заявление по дефициту автогаза в регионе

В Управлении энергетики и ЖКХ Жетысуской области отреагировали на публикацию редакции Zakon.kz и объяснили детальные причины дефицита автогаза на заправках региона.

По данным профильного управления, поставку синтетического природного газа в Жетысускую область осуществляют 7 газосетевых организаций в 78 АГЗС региона. Несмотря на это, на сегодня потребность автогаза в разы выше чем объемы его поставки в область.



"До разделения Алматинской области объем выделяемого ежемесячного объема сжиженного нефтяного газа составлял 9 тыс. тонн. В настоящее время на Жетысускую область в среднем выделяется 2200-2500 тонн в месяц, что не дает возможности обеспечить потребность региона в полном объеме", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в Управлении ЖКХ.

Согласно анализу ежемесячная потребность Жетысуской области составляет более 4 тысяч тонн. Это почти в два раза меньше, чем объемы поставки.

"Поставка СНГ осуществляется с ПНХЗ (Павлодарский завод). Однако, по состоянию на 11.09.2023 года по ТОО "Тавиди" и АО "Корпорация Жетысу Газ" поставка СНГ в Талдыкорган не осуществлялась. Управлением в рабочем порядке отрабатывалась с Министерством Энергетики РК и директорами ПНХЗ, но должного ответа не получили. В свою очередь вышеуказанные ГСО оплаты произвели своевременно, то есть с 1 по 3 сентября 2023 года (договора и счета прилагаются)", – сообщили в управлении .

На сегодня в пути находится более 10 вагонов автогаза. По примерным подсчетам, проблему с дефицитом решат в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что большие очереди за автогазом образовались на заправках Талдыкоргана.