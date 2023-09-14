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АНПЗ: поставки газа в две области Казахстана не ограничивали

В АНПЗ заявили, что не ограничивали поставки газа в соседние области Фото: Zakon.kz
АНПЗ не сокращал поставки сжиженного газа в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области, сообщает Zakon.kz.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод не принимал решений об ограничении поставок газа в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте предприятия. 

На заводе отметили, что отгрузка нефтепродуктов производится стабильно. Предприятие работает в штатном режиме.

"Завод производит 500-550 тонн сжиженного газа в сутки. Согласно утвержденному министерством энергетики плану поставок на сентябрь 2023 года, на Атыраускую область выделено 5 064 тонны сжиженного газа, на ЗКО – 2 940 тонн. Из них по состоянию на 13 сентября в Атыраускую область отгружено 3 236 тонн, что составляет 64%, в ЗКО – 1 288 тонн – 44%". АНПЗ

13 сентября руководитель управления энергетики Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай заявил, что сокращение поставок газа в соседние области связано со скоплением железнодорожных составов.

Наряду с этим в Западно-Казахстанской области водители жаловались на отсутствие сжиженного газа на автомобильных заправках. Дефицит возникает вторую осень подряд.

Накануне в Талдыкоргане Жетысуской области пропал из свободной продажи автогаз. Из-за дефицита на заправках образовались огромные очереди. В Управлении энергетики прокомментировали ситуацию.

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