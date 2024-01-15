Что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку
В интервью primeminister.kz, опубликованном 15 января 2024 года, глава Минфина напомнил, что в Казахстане есть специальный закон "О платежах и платежных системах", в котором перечислены виды платежей:
- наличный,
- безналичный.
"Во время безналичной оплаты используются банковские карты или QR-коды. В связи с этим, если предприниматели будут требовать оплату только наличкой, то будут нарушены права покупателей. Поэтому такие требования считаются незаконными".Ерулан Жамаубаев
По его словам, незаконным является и то, если предприниматель при безналичной оплате завышает стоимость товара, "потому что стоимость товара должна быть одинаковой и при безналичной оплате, и при оплате наличкой".
"Если такие ситуации будут происходить, у нас есть специальный call-центр, можно позвонить на 1414... и нами будут приняты соответствующие меры", – добавил Ерулан Жамаубаев.
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