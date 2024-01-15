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Законодательство РК

Что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку

Что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку, сообщает Zakon.kz.

В интервью primeminister.kz, опубликованном 15 января 2024 года, глава Минфина напомнил, что в Казахстане есть специальный закон "О платежах и платежных системах", в котором перечислены виды платежей:

  • наличный,
  • безналичный.
"Во время безналичной оплаты используются банковские карты или QR-коды. В связи с этим, если предприниматели будут требовать оплату только наличкой, то будут нарушены права покупателей. Поэтому такие требования считаются незаконными".Ерулан Жамаубаев

По его словам, незаконным является и то, если предприниматель при безналичной оплате завышает стоимость товара, "потому что стоимость товара должна быть одинаковой и при безналичной оплате, и при оплате наличкой".

"Если такие ситуации будут происходить, у нас есть специальный call-центр, можно позвонить на 1414... и нами будут приняты соответствующие меры", – добавил Ерулан Жамаубаев.

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