Заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, что делать казахстанцам, у которых предприниматели требуют наличку, сообщает Zakon.kz.

В интервью primeminister.kz, опубликованном 15 января 2024 года, глава Минфина напомнил, что в Казахстане есть специальный закон "О платежах и платежных системах", в котором перечислены виды платежей:

наличный,

безналичный.

"Во время безналичной оплаты используются банковские карты или QR-коды. В связи с этим, если предприниматели будут требовать оплату только наличкой, то будут нарушены права покупателей. Поэтому такие требования считаются незаконными". Ерулан Жамаубаев

По его словам, незаконным является и то, если предприниматель при безналичной оплате завышает стоимость товара, "потому что стоимость товара должна быть одинаковой и при безналичной оплате, и при оплате наличкой".

"Если такие ситуации будут происходить, у нас есть специальный call-центр, можно позвонить на 1414... и нами будут приняты соответствующие меры", – добавил Ерулан Жамаубаев.

Материал по теме Жамаубаев о контроле мобильных переводов: Мы не хотим загнать бизнес в угол

Ранее глава Минфина рассказал, сколько блогеров зарегистрировано в стране, и сколько налогов они заплатили в 2023 году. Подробнее здесь.