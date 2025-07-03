В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак"
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии "Болашак" на 2024-2026 года, сообщает Zakon.kz.
В частности, список пополнился несколькими ведщими зарубежными вузами:
- Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy) США.
- Лондонский Университет Искусств (University of the Arts London) Великобритания.
- Королевская академия музыки (Royal Academy of Music) Великобритания.
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University) Россия.
- Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine) Великобритания.
- Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) США.
Теперь в список входят 279 зарубежных вузов.
Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что правительство изменило правила отбора на стипендию "Болашак".
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