В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак"

Фото: Zakon.kz

Министр науки и высшего образования внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии "Болашак" на 2024-2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, список пополнился несколькими ведщими зарубежными вузами: Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy) США.

Лондонский Университет Искусств (University of the Arts London) Великобритания.

Королевская академия музыки (Royal Academy of Music) Великобритания.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University) Россия.

Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine) Великобритания.

Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) США. Теперь в список входят 279 зарубежных вузов. Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года. Ранее мы рассказали, что правительство изменило правила отбора на стипендию "Болашак".

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