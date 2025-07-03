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Право

В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак"

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:52 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии "Болашак" на 2024-2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, список пополнился несколькими ведщими зарубежными вузами:

  • Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy) США.
  • Лондонский Университет Искусств (University of the Arts London) Великобритания.
  • Королевская академия музыки (Royal Academy of Music) Великобритания.
  • Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University) Россия.
  • Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine) Великобритания.
  • Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) США. 

Теперь в список входят 279 зарубежных вузов.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что правительство изменило правила отбора на стипендию "Болашак".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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